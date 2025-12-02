Ряд больниц получат финансовую автономию — Садыр Жапаров подписал указ

Действующая модель управления ограничивает возможности организаций здравоохранения эффективно использовать собственные доходы

Президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении финансовой автономии отдельным государственным организациям здравоохранения.



В документе прописано, что ограниченность управленческой и финансовой самостоятельности, недостаточная гибкость кадровой политики и стимулирования сотрудников, а также низкая по сравнению с частным сектором конкурентоспособность — в условиях сохраняющихся в деятельности государственных организаций здравоохранения Кыргызской Республики системных проблем назрела необходимость апробации новых подходов к регулированию их работы.

«Действующая модель управления ограничивает возможности организаций здравоохранения эффективно использовать собственные доходы, привлекать дополнительные ресурсы и внедрять современные методы управления. Это оказывает негативное влияние на качество предоставляемой медицинско-санитарной помощи, доступность инновационных технологий и мотивацию медицинских работников.



Для поиска оптимальных решений, позволяющих обеспечить финансовую устойчивость, организационную гибкость и повышение качества медицинско-санитарной помощи, инициируется апробационный режим предоставления управленческой и финансовой автономии отдельным государственным организациям здравоохранения при одновременном сохранении ими обязательств по выполнению Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медицинско-санитарной помощью», - говорится в указе.



Указом президента:



• Введен апробационный режим временного регулирования деятельности государственных организаций здравоохранения Кыргызской Республики с 1 января по 31 декабря 2026 года.



• Кабинету министров в целях реализации апробационного режима, указанного в пункте 1 настоящего указа поручено:



• Определить перечень государственных организаций здравоохранения Кыргызской Республики на всех уровнях оказания медицинско-санитарной помощи, в которых будет введен апробационный режим.



Не снижая качество и доступность медицинских услуг населению, утвердить временный порядок регулирования деятельности государственных организаций здравоохранения в рамках апробационного режима и в пределах средств, предусмотренных для сектора здравоохранения в 2026 году, с предоставлением следующих полномочий:



принятие решений о формировании организационной структуры в соответствии с унифицированной номенклатурой структурных подразделений и должностей;

принятие решений о формировании штатной численности в соответствии с обновлёнными штатными нормативами и унифицированной номенклатурой структурных подразделений и должностей;

определение форм и размеров оплаты труда, материального стимулирования и материальной помощи для всех категорий работников в рамках фонда оплаты труда и в пределах предусмотренных бюджетом средств;

самостоятельное управление собственными доходами и высвободившимися финансовыми ресурсами, полученными в результате структурной и функциональной оптимизации, а также подготовка предложений по автоматизации рабочих процессов по итогам апробационного режима;

по необходимости предоставление права открывать банковские счета в ОАО «Элдик Банк» для осуществления расчётов по средствам, поступающим за платные медицинские услуги;

самостоятельное формирование и утверждение тарифов для платных медицинских услуг в порядке, установленном Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, с учётом обязательных льготных тарифов для социально уязвимых слоёв населения.

Установлено:



что внедрение действующих и новых механизмов ценообразования на медицинские и другие услуги для государственных организаций здравоохранения в апробационном режиме не регулируется законами Кыргызской Республики о государственных и муниципальных услугах;

что ведение бухгалтерского учёта и формирование бухгалтерской (финансовой) отчётности осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы «Центральный бухгалтерский учёт».

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:



совместно с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики разработать методологию формирования тарифов на платные услуги;

в двухмесячный срок разработать временный порядок регулирования деятельности государственных организаций здравоохранения в апробационном режиме и внести его на утверждение Кабинету Министров Кыргызской Республики;

в случае успешной реализации апробационного режима по предоставлению управленческой и финансовой автономии отдельным государственным организациям здравоохранения инициировать соответствующие изменения в нормативные правовые акты Кыргызской Республики.

Источник: АКИpress