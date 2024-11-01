Кабмин меняет правила отбора нового гимна Кыргызстана

Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года.

Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков.

По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат конкурса: вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам, а сроки продлить до 1 декабря.

"Проведение открытого конкурса не дало ожидаемых результатов, поэтому предлагается реализовать этот проект путем государственного заказа", - сказал замминистра.

Напомним, идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. В феврале 2025 года Минкультуры объявило конкурс, к апрелю поступило более 700 работ. Однако ни один из проектов не соответствовал всем требованиям к государственному символу. И Минкультуры объявило повторный конкурс. По итогам второго конкурса Минкультуры представило на рассмотрение депутатов три варианта нового гимна, но депутаты отклонили их все. Был объявлен новый конкурс, а комиссию возглавил госсекретарь Арслан Койчиев.



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