Жапаров продлил полномочия Баетова как куратора дебюрократизации до конца 2025 года

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в документ «О дополнительных мерах по повышению эффективности государственной службы и устранению бюрократии».

Согласно поправке, срок полномочий министра юстиции Аяза Баетова как директора Национального института стратегических инициатив при президенте продлен до 31 декабря 2025 года.

На этот период за ним сохраняется статус заместителя председателя Кабинета министров с правом координации органов власти по вопросам дебюрократизации и повышения эффективности госслужбы.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

