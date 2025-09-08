В Бишкеке открыли новый скотный рынок «Алтын-Казык» стоимостью 200 млн сомов

Новости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На реализацию проекта затрачено более 200 млн сомов.

В Бишкеке начал работу новый скотный рынок «Алтын-Казык»в районе Маевки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На территории рынка предусмотрены ветеринарный пункт, изолятор, молельная, столовая, а также бойня, рассчитанная на убой 200 голов крупного и 300 голов мелкого рогатого скота в сутки. Для содержания мелкого скота закуплены пластиковые поддоны.

«Ранее действующие в столице скотные рынки и мясобойни не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Новый рынок построен с учетом современных норм», – заявил министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев.

По данным мэрии, рынки «Жантай», «Пригородный», «Эски Толчок» и «Нарбото» будут перенесены на новую площадку. Около 20 мясобоен, не соответствующих санитарным требованиям, закроют.

Общая площадь рынка составляет 4 га. Здесь обустроены крытые места для 1520 голов мелкого и 600 голов крупного рогатого скота. По выходным для фермеров будет выделяться отдельная площадка для продажи животных.

На реализацию проекта затрачено более 200 млн сомов.

Источник: economist.kg