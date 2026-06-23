Конец войне. США разморозят 12 миллиардов долларов иранских активов

На переговорах в Швейцарии окончательно согласована разморозка 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана.

Об этом заявил глава делегации ИРИ и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, сообщает Reuters.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана, где стороны очно обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно, поскольку делегация Тегерана покинула зал заседаний из-за очередных угроз главы США.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. О наличии определенного прогресса заявил и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Были сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена блокада, частично разморожены активы Тегерана и запущена крупная программа восстановления экономики.

Иран и США также создали «линию связи» для предотвращения «инцидентов и недопонимания» в Ормузском проливе.

Напомним, ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, в частности, прекращение боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Меморандум подписан в электронном виде и вступил в силу.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/379016/