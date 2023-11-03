Ташиев: В нашей стране не будет ни мафии Кольбаева, ни мафии Матраимова

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К.Ташиев рассказал, что недавно по республике выявили госслужащих, имеющих отношение к ОПГ, к коррупции, к нарушению законов.

"С этих пор в нашем государстве не будет ни мафии Кольбаева, ни мафии Райыма Матраимова, ни других мафий", - заявил заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время церемонии открытия здания ГКНБ в Кемине, передает АКИpress.

По его словам, всегда говорится об усилении борьбы с ОПГ и о самой проводимой борьбе, о контроле.

"Но на сегодня проводимая работа полностью отличается самой идеей и формой, потому что на сегодня мы объявили всем, что с этих пор в нашей стране не будет ОПГ и мы должны стоять на своем слове", - сказал он.

К.Ташиев рассказал, что недавно по республике выявили госслужащих, имеющих отношение к ОПГ, к коррупции, к нарушению законов.

"На сегодня выявили 92 госслужащих, связанных с Райымбеком Матраимовым, а также 60 сотрудников, связанных с Кольбаевым.

Кроме того, в органах таможни выявили 50 сотрудников. Таким образом, 202 госслужащих снимаются с должностей за связи с ОПГ, криминальными элементами, а также в связи с коррупцией.

Эта масштабная работа проводится на основе чистки каждого госоргана в нашей стране. С этих пор ваша служба должна быть напрямую связана с этим. В каждом районе, каждом айыл окмоту, в каждом айыльном кенеше ни один член ОПГ не должен быть депутатом, сотрудником айыл окмоту, или же сотрудником районных, областных учреждений, а также министерств.

Наша прямая обязанность - выявление [таких лиц], а также привлечение их к ответственности за совершенные преступления.

С этих пор в государстве не будет такой мафии, как Кольбаев, не будет такой мафии, как Райым Матраимов.

Райым Матраимов, если с этих пор в стране будет находиться, должен водить маленькую машину Daewoo Matiz. С этих пор клан Райыма Матраимова, его богатство, накопленное преступным путем, не должны создавать препятствия для развития страны или же для внутренних политических дел. Потому что, уважаемые сограждане, вы сами знаете, до этого на многих выборах, на многих государственных, важных мероприятиях на основе их денег… надо открыто сказать, и многие наши сотрудники, сотрудники ГКНБ есть в их числе. Есть те, кто поддался их деньгам. Есть те, кто на их деньги им служил.

Еще раз отмечу - с этих пор в нашем государстве не будет ни мафии Кольбаева, ни мафии Райыма Матраимова, ни других мафий.

Государство наше должно жить в чистые, законные, стабильные, мирные времена. В государстве кто должен жить хорошо? Простые люди. Те, кто служит своим трудом. Те бизнесмены, которые зарабатывают своим трудом. А также те госслужащие, кто своим трудом работают для государства. Мы должны создать для них условия", - выступил он.





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