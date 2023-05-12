Кабмин планирует построить на Иссык-Куле курорт с пятью горнолыжными базами

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Кабинет министров внедрил кластерную политику в Кыргызстане.

Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Акылбеком Жапаровым, Министерство экономики и коммерции определено государственным органом по разработке и реализации кластерной политики.

Кластер - это группа хозяйствующих субъектов двух и более отраслей, базирующихся в границах определенных административно-территориальных единиц, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний, и кластера в целом.

Целью кластера является региональное развитие, основанное на повышении производительности, конкурентоспособности, прибыльности, инновационности его предприятий и занятости. Проект кластера подразумевает разработку нормативной правовой базы в целях развития кластера.

Проект кластера считается реализованным по мере достижения индикаторов и показателей нормативной технической документации (Государственный стандарт, Строительные нормы и правила, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Единые нормы и расценки и Технические условия).

Этим же постановлением утвержден пилотный проект "Горнолыжный кластер" в Иссык-Кульской области.

Горнолыжный кластер в Иссык-Кульской области - это группа предприятий в регионе, относящихся к туристической и сопряженной с ней отраслями. Пилотный проект "Горнолыжный кластер" в Иссык-Кульской области предусматривает возведение несколько горнолыжных баз с существенной проектной мощностью.

Горнолыжный курорт состоит из следующих компонентов: трасса с подъемником, ледниковый каток, гостиничный комплекс, предприятия общественного питания, культурно-развлекательные заведения и центр медицинского обслуживания.

Общее видение перспективы реализации проекта в курортной зоне Иссык-Кульской области по количеству и мощности горнолыжных баз выглядит следующим образом (в таблице, опубликованной на сайте кабмина, пропущены данные о горнолыжных базах вместимостью от 500 до 5 000 туристов. - Прим. Kaktus.media):

Динамика развития горнолыжного туризма с учетом возведения горнолыжных курортов в Иссык-Кульской области.

Динамика развития горнолыжного туризма с учетом возведения горнолыжных курортов в Иссык-Кульской области.

Отмечается, что финальное технико-экономическое обоснование, источники и структуры финансирования (прямые иностранные инвестиции, заемные средства) будут предоставляться уполномоченным государственным органом, определяемым кабмином.

Прибыль предприятий участников кластера от реализации продукции и услуг (работ) является источником рефинансирования дальнейшего развития кластера. Суммарная общая прибыль от общей деятельности кластера направляется на дальнейшее развитие кластера.

Ожидаемые результаты

Согласно постановлению, оценка реализации проекта будет определяться динамикой роста горнолыжных курортов. При этом увеличение численности иностранных туристов предусматривает повышение объема продукции, реализуемой отечественными предприятиями.

Согласно мировой практики, в среднем субъект горнолыжного курорта может обеспечить рабочими местами около 750 человек. При этом ожидается, что в смежных отраслях, таких как общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера (здравоохранение, образование, культура, отдых), могут быть дополнительно созданы до 20 тысяч рабочих мест.

Реализация пилотного проекта "Горнолыжный кластер" будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства по экологической безопасности и охране окружающей среды. Проект не противоречит международным договорам, соответствует общепринятой международной практике, правилам ведения финансовых операций. Также проект будет способствовать повышению туристического имиджа страны, уверены в кабмине.



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