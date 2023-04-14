Во время поста резко увеличилось количество больных с болезнями сердца

Новости

Соблюдение поста вынуждает их отказаться и от лекарств?

"Голодание и отказ от лекарств наносит вред здоровью людям с хроническими заболеваниями. И в связи с этим увеличивается количество обращений к терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам, поскольку влияние голодания на риск обострения хронических заболеваний очень высокий. Что мы сейчас и наблюдаем. Соблюдение поста сопровождается длительным периодом воздержания от воды и еды в дневные часы, пища употребляется в основном в ночное время. Хотя больные из группы высокого риска освобождаются от поста", - сказал в интервью vb.kg врач терапевт-кардиолог медицинского центра "ЮРФА" Евгений Амелин.

Соблюдение поста вынуждает их отказаться и от лекарств?

- И в этом-то огромная опасность для них! Такой распорядок жизни не подходит пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми. Такие заболевания, как гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца, атеросклероз, требуют регулярного приема медицинских препаратов в строго установленное время. Не рекомендуется сдвигать прием назначенных лекарств по каким бы то ни было причинам.

Пациентам с гипертонией очень важно соблюдать режим бодрствования и режим труда и отдыха. Неполноценный ночной сон провоцирует выброс гормонов стресса, кортизола, адреналина, что приводит к ухудшению контроля гипертонии и соответственно может отягощать все остальные сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые пациенты самостоятельно сдвигают или вовсе отменяют прием кардиологических препаратов. Хорошо еще, если они сдвигают время приема утренних препаратов, которые назначаются в первой половине дня, на вечер и регулярно пьют их вечером, но немало и таких, которые вообще отменяют всё. И, как следствие, резко ухудшается состояние их здоровья. В таком случае пост соблюдать не рекомендуется. Если он вредит здоровью, то даже с точки зрения религии соблюдение его в ущерб собственному здоровью не является правильным решением.

Ваши рекомендации, надо полагать, касаются больных и с другими хроническими заболеваниями?

- Безусловно. Что касается больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а как правило это - холециститы, гастриты, язвенные болезни, то таким пациентам в большинстве случаев длительные периоды голодания категорически противопоказаны. Когда их внутренние органы, ответственные за пищеварение, работают вхолостую, то это наносит вред здоровью, приводит к выбросу кислоты, которая в желудке вырабатывается круглосуточно. И если питаться редко или на длительное время пропускать приемы пищи, кислота будет повреждать желудок. То же самое происходит с желчным пузырем, в котором обязательно возникает застой желчи при голодании. Сказывается оно и на работе почек, поджелудочной железы даже у здоровых людей, не говоря о тех, у кого есть давние проблемы со здоровьем.

URL: https://www.vb.kg/428802