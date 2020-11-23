Мутации коронавируса обнаружили в Казахстане

СОVID-19

В настоящее время их изучают ученые. Известно, что некоторые были завезены из-за рубежа, предает Tengrinews.kz.

О мутациях рассказали в Комитете науки Министерства образования и науки РК в ответе на официальный запрос. В ведомстве отметили, что COVID-19, как и все другие вирусы, постоянно мутирует.

"Идет процесс появления новых генетических вариантов за счет спонтанного мутагенеза или реассортации фрагментов генома (смешение генетического материала - прим. автора). На сегодняшний день в геноме коронавируса выявлено более 13 тысяч мутаций. Тем не менее ни для одной из этих мутаций не показано значимое повышение "агрессивности" вируса, то есть эти мутанты не обладают заметно повышенной патогенностью или контагиозностью (заразностью - прим. автора)", - говорится в ответе.

Тем временем в Казахстане обнаружен ряд мутаций коронавируса.

"Наши ученые также изучают штаммы Sars-CoV-2, циркулирующие в Казахстане, и их геномы. Был обнаружен ряд различных мутаций, часть из них была завезена из-за рубежа, а часть возникла уже во время циркуляции среди наших сограждан. Как и везде, эти уникальные мутации, возникшие в Казахстане, не привели к появлению агрессивных форм коронавируса", - отметили в комитете.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сообщали, что на сегодняшний день каких-либо мутаций, влияющих на заразность, в Казахстане не обнаружено.

Источник: Tengrinews.kz.