Ученые рассказали об опасных последствиях COVID-19 для молодых людей

СОVID-19

Ученые назвали опасные последствия длительного течения COVID-19 для молодых людей. Соответствующее исследование британских ученых группы Coverscan опубликовано на портале MedRxiv.org, пишет Lenta.ru.

Результаты исследования показали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не были госпитализированы.

Специалисты изучили долгосрочные последствия для людей, относящихся к группе низкого риска. Выяснилось, что у молодых людей могут обнаружить повреждения органов через четыре месяца после выздоровления, при этом наиболее распространенным является поражение сердца.

Ученые отметили опасность именно длительной формы коронавируса. Обычно COVID-19 длится около двух недель, однако такой период — только острая фаза заболевания. У некоторых заболевших симптомы сохранялись достаточно долго, при этом почти у 70 процентов из них были повреждены один или несколько органов. Чаще всего были повреждены сердце и поджелудочная железа. Также вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку. Некоторые пациенты через несколько месяцев после заражения жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Источник: Элгезит