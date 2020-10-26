Врач назвал способы восстановить обоняние после COVID-19

СОVID-19

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как восстановить обоняние после коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Для этого, рекомендует специалист, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. «Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — пояснил он.

Ходжаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.

Источник: Элгезит