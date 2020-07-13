Финпол завел уголовные дела на перекупщиков лекарств в Бишкеке

СОVID-19

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями завела уголовные дела на перекупщиков, продающих в Бишкеке по завышенной стоимости лекарства.

Эти медикаменты пользуются большим спросом из-за вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии.

Во время рейдов финполовцы вышли на людей, которые перепродавали медикаменты без лицензии по высокой цене, пытаясь нажиться на происходящем ажиотаже и нехватке лекарственных препаратов.

Так, во время проведения контрольной закупки сотрудники ведомства закупили «Клексан» в нескольких точках города. Цена на него варьировалась от 8 до 14 тыс. сомов.

- Проводится досудебное производство, по итогам которого действиям причастных будет дана правовая оценка с принятием окончательного процессуального решения, - отметили в ГСБЭП, добавив, что факты спекуляции будут жестко пресекаться.

KP.kg