Депутат Жылдыз Мусабекова попала в реанимацию

СОVID-19

Об этом сообщил ее сын Кубаныч Аманбеков на своей странице в Facebook. Чем заболела депутат, не уточняется.

2 июля Мусабекова опубликовала видео, в котором рассказала о том, что не может получить медицинскую помощь из-за переполненности больниц. Она отметила, что симптомов коронавируса, таких как кашель и высокая температура, у нее нет, но сообщила, что чувствует себя плохо.

В Кыргызстане за последнюю неделю увеличилось количество выявляемых случаев COVID-19 и пневмонии. Летальных исходов от пневмонии в разы больше, чем от коронавируса. На 5 июля среди пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано 10 смертей, среди пациентов с пневмонией – 26.

Источник - "Азаттык"