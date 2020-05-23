В Наццентре онкологии еще два зараженных медработника. У Минздрава другая статистика

СОVID-19

Эту информацию Kaktus.media подтвердили вчера.

Напомним, 21 мая стало известно, что в детском отделении НЦОГ заразились 14 человек: три медработника, восемь детей-пациентов и три мамы. Заражение произошло от одного из пациентов.

По информации директора центра Эрниса Тилекова, проверили 120 сотрудников, выявили трех зараженных, многие находятся на обсервации.

Позже редакции стало известно, что заразились еще медсестра и лаборант. Первая живет одна и контактировала только с коллегами, вторая - еще и с членами семьи. Тилеков в беседе с Kaktus.media подтвердил эту информацию 22 мая.

"Было: 8 пациентов, 3 родителя, 3 медика. Вчера вечером [21 мая] было два сомнительных случая. Один лаборант, одна медсестра. Их забрали в инфекционную больницу. В общей сложности у нас 16 зараженных. Больше нет", - сказал он.

Сегодня замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев, отчитываясь о статистике по Кыргызстану, сообщил, что среди медработников за прошедшие сутки коронавирус не выявили. И всего заражены 273 медработника, выписаны 226 человек. Проходили ли два медработника наццентра в статистике за 22 мая или будут отражены в статистике за 24 мая, неизвестно.

Kaktus.media