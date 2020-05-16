В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

СОVID-19

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 220 291 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали ‭963 пациента. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 14 962 умерших.

Также от коронавирусной инфекции излечились 84 970 человек. Как уточнили в минздраве, больше всего случаев заражения установлено в штате Сан-Паулу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.