Задержан известный казахстанский журналист и медиаменеджер Арман Шураев

Бишкек, “Саясат.kg”. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации во время режима ЧП.

Известный общественный деятель, бывший член Национального совета общественного доверия Арман Шураев задержан и водворен в изолятор в Алматы.

Основанием для этого послужило уголовное дело, заведенное по признакам преступления, предусмотренного статье "Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения".

"Шураев А.Т. неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. Своими действиями Шураев создал опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в условиях чрезвычайного положения", - сообщили в городском ДП.