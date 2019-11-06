В Кыргызстане задержали иностранца. Подозревается в связи с "Хизб ут-Тахрир"

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Как рассказали силовики, мужчина находился в межгосударственном розыске, а в Кыргызстан прибыл с поддельным паспортом.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности КР задержали иностранного гражданина, который подозревается в связях с запрещенной организацией "Хизб ут-Тахрир".



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Как сообщила пресс-служба ведомства, гражданина одной из соседний республик подозревают в том, что в Кыргызстане он координировал деятельность подпольных ячеек организации.

Задержанный находился в межгосударственном розыске. В нашей стране он использовал поддельный паспорт. Начато досудебное производство. Подозреваемый водворен в СИЗО №1.



sputnik.kg