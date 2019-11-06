Как рассказали силовики, мужчина находился в межгосударственном розыске, а в Кыргызстан прибыл с поддельным паспортом.
Сотрудники Госкомитета национальной безопасности КР задержали иностранного гражданина, который подозревается в связях с запрещенной организацией "Хизб ут-Тахрир".
Воевал в Сирии — ГКНБ задержал кыргызстанца в одной из стран СНГ
Как сообщила пресс-служба ведомства, гражданина одной из соседний республик подозревают в том, что в Кыргызстане он координировал деятельность подпольных ячеек организации.
Задержанный находился в межгосударственном розыске. В нашей стране он использовал поддельный паспорт. Начато досудебное производство. Подозреваемый водворен в СИЗО №1.
sputnik.kg
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