ДТП стало больше: регионы Кыргызстана ждут «Безопасный город»

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Как был выполнен первый этап проекта «Безопасный город»? Почему запаздывает реализация второго?

Способствовал ли «Безопасный город» снижению количества ДТП и обузданию преступности? Имела ли место коррупция при проведении тендера?

Эти и другие вопросы обсуждались в очередном выпуске программы «Арай көз чарай», в которой приняли участие глава управления реализации проектов ИКТ Госкомитета информационных технологий и связи Калыбек Акматов, эксперт в сфере дорожной безопасности Чынара Касманбетова и глава отдела мониторинга ГУОБДД Нурбек Молдогазиев.

«Азаттык»: Калыбек мырза, с марта 2019 года в городе Бишкеке и Чуйской области началась установка аппаратно-программных комплексов - стартовал первый этап проекта «Безопасный город». Что удалось сделать на сегодняшний день?

Калыбек Акматов: Этот проект начался не в этом году, его основа была заложена два-три года назад.

Помимо государственных органов много предложений высказывалось частными компаниями и гражданским обществом. Наш комитет с момента своего основания, с 2016 года, координирует подобные проекты.

Цифровизированный командный центр ГУВД открывали с помпой в присутствии и президента, и министра внутренних дел, и мэра Бишкека.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что остался доволен: «Этот центр, даст бог, будет оперативно передавать информацию. На место преступления правоохранительные органы будут быстрее добираться, и это будет способствовать их раскрытию». По его словам, техническое и программное обеспечение предоставил Китай, его же госкомпания вложила более 5 миллионов долларов.

О том, что Китай готов бесплатно поделиться с Кыргызстаном технологиями, заговорили два месяца назад: появилась информация, что премьер-министр еще в начале года подписал соглашение с компанией CEIEC. До этого китайская государственная корпорация внедряла систему распознавания лиц в странах Южной Америки.

Сегодня 60 видеокамер снимают людей уже на улицах Бишкека, из них 20 – с функцией распознавания лиц. Об этом рассказал министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. По его словам, всего в Бишкеке в планах установить 1000 камер. После этого открытие таких же цифровизированных центров начнется в регионах страны.

Власти уверяют, что новая система поможет снизить уровень преступности. Эксперты требуют гарантий сохранности персональных данных.

«Ни одна китайская технология не идет сейчас без, образно говоря, открытых портов. Потому что китайским компаниям не очень выгодно поставлять продукт, который они не могут дистанционно обслуживать, поскольку это накладывает очень большое количество финансовых расходов, – утверждает Татту Мамбеталиева глава фонда «Гражданская инициатива Интернет политики». – Соответственно, есть очень большой риск, что они, поставив нам такой продукт, и я более чем уверена, будут иметь доступ к этим данным».

О том, что Китай готов бесплатно поделиться с Кыргызстаном технологиями, заговорили два месяца назад: появилась информация, что премьер-министр еще в начале года подписал соглашение с компанией CEIEC. До этого китайская государственная корпорация внедряла систему распознавания лиц в странах Южной Америки.

Сегодня 60 видеокамер снимают людей уже на улицах Бишкека, из них 20 – с функцией распознавания лиц. Об этом рассказал министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. По его словам, всего в Бишкеке в планах установить 1000 камер. После этого открытие таких же цифровизированных центров начнется в регионах страны.

Власти уверяют, что новая система поможет снизить уровень преступности. Эксперты требуют гарантий сохранности персональных данных.

Власти уверяют, что новая система поможет снизить уровень преступности. Эксперты требуют гарантий сохранности персональных данных.

«Ни одна китайская технология не идет сейчас без, образно говоря, открытых портов. Потому что китайским компаниям не очень выгодно поставлять продукт, который они не могут дистанционно обслуживать, поскольку это накладывает очень большое количество финансовых расходов, – утверждает Татту Мамбеталиева глава фонда «Гражданская инициатива Интернет политики». – Соответственно, есть очень большой риск, что они, поставив нам такой продукт, и я более чем уверена, будут иметь доступ к этим данным».



Год назад правозащитница Динара Ошурахунова и ее коллеги обнаружили прослушку. Кто и зачем следил за представительницами НПО, не удалось выяснить до сих пор. Динара не уверена, что новую систему запускают исключительно в благих целях.

«Вполне возможно, что правоохранительные органы могут оказывать и даже шантажировать и говорить, что они будут собирать (информацию), и это будет использовано против гражданского активиста, против любого политического оппонента власти», – считает правозащитница.

Репутация правоохранительных органов пока не дает возможности им доверять, отмечает Динара Ошурахунова. Ни ответственных за хранение информации, ни наказания за ее утерю правительство ясно не обозначило.

Сами горожане к новшеству относятся пока не столь настороженно. Многие о появлении камер даже не слышали.

azattyk.kg