 Журналистка Карачач Шакирова: Меня избило ОНО

Вчера, 2 августа, на главного редактора информационного агентства radar.kg Карачач Шакирову напали лица нетрадиционной сексуальной ориентации.
Об этом она сообщает на своей странице Facebook.
По словам журналистки, вчера утром с сотрясением мозга и с множественными ушибами ее в срочном порядке госпитализировали в БНИЦТО.
"Во время съемок на меня напали геи и транссексуалы, которые избили меня, разбили камеру, порвали мою одежду и сорвали ювелирные изделия. Сейчас пытаюсь восстановить видео, позже выложу", - написала она.
Позже в комментариях она написала, что на нее напали трансвеститы за то, что она проводила съемку. Она отмечает, что пятеро трансвеститов пытались напасть и на милиционеров. "Но милиционеры молодцы, они смогли отбить меня из рук пятерых трансвеститов", - добавила она.
Позже в других постах она, выложив чужие видео про трансвеститов, отметила, что ее избило ОНО, что вызвало разную реакцию у комментаторов.
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