Суд приговорил к 8 годам экс-главу Минприроды Динару Кутманову и ее сына Кемеля

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кутманову задержали 25 июля 2023 года, а ее сын Кемель Кутманов был объявлен в розыск

Первомайский районный суд Бишкека 5 февраля вынес решение в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динары Кутмановой и ее сына Кемеля Кутманова.



Как сообщили 6 февраля в пресс-службе райсуда, Динара Кутманова признана виновной по ст.337 ч.4 («Злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом») УК КР и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.



Ее сын Кемель Кутманов признан виновным по ст.209 ч.4 п.1 («Мошенничество в особо крупном размере») УК КР и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.



По данным ГКНБ, Кутманова, будучи главой Минприроды, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег. Как отмечали спецслужбы, она вовлекла в преступление не только подчиненных, но и своих родственников (сына Кемеля Кутманова и сестру), включая близкое окружение (домработница, друг сына и др.) для «имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии».



Кутманову задержали 25 июля 2023 года, а ее сын Кемель Кутманов был объявлен в розыск. О его задержании сообщили 17 октября 2023 года.

Источник: АКИpress