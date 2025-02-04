Задержаны подозреваемые в сутенерстве

После оказания интим-услуг они получали деньги.
Задержаны подозреваемые в содействии проституции и разврату, сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
В ОВД Аламединского района поступила информация, что в селе Кой-Таш функционирует интим-притон. Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.
Сотрудники милиции задержали подозреваемых О.Н., 1999 года рождения, и Б.Т., 1999 года рождения. Их водворили в ИВС.
По версии следствия, подозреваемые являются сутенерами и на машине перевозили девушек по Чуйской области и по Бишкеку. После оказания интим-услуг они получали деньги.
Ведется следствие.
Источник: АКИpress