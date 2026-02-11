Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ – директором Антитеррористического центра ГКНБ.
|11.02.2026
|Курс
|USD
|87.45
|EUR
|104.14
|RUB
|1.13
|JPY
|5.57
|CNY
|12.65
Ж.Назаралиев: Жапаров — настоящий брат-кыргыз, лидер с внутренним стержнем, национальный патриот по сути, а не по декларациям.
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государство приглашает инвесторов и предоставляет участки на льготных условиях, в том числе без длительной арендной нагрузки.
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Растет и экономика. Вообще, Средняя Азия сейчас лидер во всем мире по росту экономики, и Кыргызстан, в частности.
К.Ташиев: 5-10 человек захватили богатства сотен тысяч, миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству
Г.Тыналиева: Опыт реформ Ташиева в области госбезопасности показывает, как в течение очень короткого времени можно добиться фантастических результатов
Бишкек, "Саясат.kg". Ответственность Совета по делам правосудия носит не краткосрочный, а стратегический характер, поскольку решения, принимаемые сегодня, будут определять облик судебной системы на годы и десятилетия вперёд.
Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-американского политического и экономического взаимодействия, а также сотрудничество в сферах транспорта, цифровизации, финансовых технологий
Бишкек, "Саясат.kg". Особое внимание было уделено ключевым задачам Пятилетия, в том числе обновленной Дорожной карты на 2023–2027 годы, предусматривающей меры
Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.
Бишкек, "Саясат.kg". Уполномоченным представителям кандидата будут выданы регистрационные удостоверения установленного образца.
