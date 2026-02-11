Популярные новости

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ – директором Антитеррористического центра

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ – директором Антитеррористического центра ГКНБ.

