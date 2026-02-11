Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ – директором Антитеррористического центра

04.02.2026 16:58 Председатель Верховного суда встретился с членами Совета по делам правосудия. Бишкек, "Саясат.kg". Ответственность Совета по делам правосудия носит не краткосрочный, а стратегический характер, поскольку решения, принимаемые сегодня, будут определять облик судебной системы на годы и десятилетия вперёд.

04.02.2026 15:39 Президент Садыр Жапаров принял Спецпосланника США по делам Южной и Центральной Азии, Посла Серджио Гора Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-американского политического и экономического взаимодействия, а также сотрудничество в сферах транспорта, цифровизации, финансовых технологий

05.02.2026 17:11 Обсуждены приоритеты Кыргызстана в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов Бишкек, "Саясат.kg". Особое внимание было уделено ключевым задачам Пятилетия, в том числе обновленной Дорожной карты на 2023–2027 годы, предусматривающей меры

04.02.2026 15:54 Новый заместитель министра транспорта и коммуникаций представлен трудовому коллективу Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.