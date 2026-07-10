США и Иран: новый виток противостояния грозит мировому нефтяному рынку

Бишкек, “Саясат.kg”. Напряженность на Ближнем Востоке вновь достигла опасной отметки.

После нескольких дней относительного затишья США объявили о возобновлении военной операции против Ирана. Поводом стали атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, в которых Вашингтон обвиняет поддерживаемые Тегераном силы. В ответ американская авиация нанесла удары по ряду военных объектов и инфраструктуре, связанной с иранскими вооруженными формированиями. Иран, в свою очередь, заявил о ракетных ударах по американским военным объектам в регионе и предупредил, что в случае продолжения атак ответ будет более масштабным.

Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива - стратегического морского пути, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти. Любое ограничение судоходства может привести к резкому росту цен на нефть и топливо. Уже сейчас страховые компании повышают стоимость страхования судов, проходящих через Персидский залив, а мировые рынки внимательно следят за развитием событий.

Эксперты предупреждают, что затяжной конфликт способен негативно повлиять на мировую экономику, ускорить инфляцию и осложнить энергетическую ситуацию во многих странах.