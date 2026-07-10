Саммит НАТО: Европа готовится брать на себя больше ответственности

Бишкек, “Саясат.kg”. Главной темой встречи стали не только война в Украине, но и обострение ситуации вокруг Ирана

Завершившийся саммит НАТО в Анкаре стал одним из самых непростых за последние годы. Главной темой встречи стали не только война в Украине, но и обострение ситуации вокруг Ирана, а также будущее самого Североатлантического альянса.

Лидеры стран-членов подтвердили намерение значительно увеличить расходы на оборону и ускорить модернизацию армий. Кроме того, союзники договорились продолжить масштабную военную помощь Украине - на 2026 год заявлена поддержка объемом около 70 млрд евро.

Однако за официальными заявлениями о единстве сохраняются серьезные разногласия. Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от европейских союзников самостоятельно финансировать собственную безопасность и предупредил, что Вашингтон не намерен нести основную финансовую нагрузку. На этом фоне в Европе усиливаются дискуссии о необходимости создания более независимой системы обороны, которая позволила бы европейским странам меньше зависеть от США. Многие аналитики считают, что именно этот саммит может стать отправной точкой для серьезных изменений в архитектуре безопасности Европы.