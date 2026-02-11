Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиёевым

Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами
Президент Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
По данным пресс-службы Администрации президента, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.
Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами, а также ход реализации совместных работ по крупным инфраструктурным проектам, в том числе промышленной кооперации, строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.