Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиёевым

Новости

Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами

Президент Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

По данным пресс-службы Администрации президента, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику объема товарооборота между странами, а также ход реализации совместных работ по крупным инфраструктурным проектам, в том числе промышленной кооперации, строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.