Средства профсоюзного комитета мэрии Бишкека направлены на поддержку детей с инвалидностью

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По итогам визита принято решение о выделении средств из резервного фонда мэрии для обустройства медицинского кабинета

По инициативе сотрудников аппарата мэрии города Бишкек средства профсоюзного комитета, ранее запланированные на проведение корпоративного мероприятия, были направлены на оказание социальной поддержки детям с инвалидностью.

В рамках данной инициативы мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев посетил специальную школу №30. В ходе визита глава столицы вручил воспитанникам школы спортивные тренажеры, предназначенные для развития физических навыков и укрепления здоровья детей.

Глава столицы поздравил учащихся и педагогический коллектив с наступающим Новым годом и пригласил детей на новогоднюю елку мэра города Бишкек.

Кроме того, мэр ознакомился с условиями обучения и пребывания детей в учреждении. По итогам визита принято решение о выделении средств из резервного фонда мэрии для обустройства медицинского кабинета и приобретения дополнительного специализированного оборудования, необходимого для оказания качественной медицинской и реабилитационной помощи.

Ранее со стороны Свердловского акимиата к Международному дню людей с инвалидностью для школы были приобретены медицинские оборудования: кушетка смотровая, офтальмологическая таблица с подсветкой, процедурный столик, шкаф для медикаментов.

Отметим, что специальная школа №30 для детей с инвалидностью функционирует с 1938 года. На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 288 учащихся.