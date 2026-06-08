Зеленский рассказал, кто из российских бизнесменов приезжал в Киев

Предпринимателем, который посещал Киев для встречи с руководством Украины, был Роман Абрамович.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, бизнесмен передал от него послание президенту России Владимиру Путину. Зеленский отметил, что во время встречи обсуждались возможные компромиссы по ситуации вокруг Украины. Однако в ходе переговоров украинский лидер отверг любые уступки по Донбассу.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что неназванный российский бизнесмен встретился с Зеленским 21 мая по просьбе последнего. В Кремле не называли имя предпринимателя, но помощник президента Юрий Ушаков заметил, что "его многие знают".