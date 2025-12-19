Сокращение бюрократии стало ключом к сохранению экономического роста - Касымалиев

С каждым годом поддерживать высокие темпы экономического роста становится сложнее

Сокращение бюрократии стало ключевым направлением для сохранения устойчивого экономического роста. Об этом в интервью телеканалам заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

В ходе беседы глава кабмина подвёл итоги прошедшего года и остановился на основных результатах работы правительства.

По его словам, в прошлом году президент страны поставил ряд приоритетных задач, среди которых — сохранение темпов роста внутреннего валового продукта на уровне не ниже 9%, привлечение инвестиций и, прежде всего, повышение уровня жизни населения.

Адылбек Касымалиев отметил, что именно этим направлениям была посвящена его основная деятельность. Он напомнил о стратегической программе развития на 2021–2026 годы, задачи которой удалось выполнить досрочно. Кроме того, была разработана и утверждена указом президента программа развития до 2030 года.

Глава кабмина подчеркнул, что с каждым годом поддерживать высокие темпы экономического роста становится сложнее, в связи с чем вопрос сокращения бюрократии был выдвинут на первый план. Работа в этом направлении велась по трём основным направлениям: повторный пересмотр всех нормативно-правовых актов, оптимизация полномочий государственных органов из-за дублирования функций, а также пересмотр правовых норм, направленных на защиту руководителей высокого уровня для обеспечения уверенного проведения реформ.

В рамках этой работы межведомственная комиссия провела пять заседаний. По их итогам были внесены изменения в 39 законов и подготовлены ещё 19 законопроектов. Остальные документы, как отметил Адылбек Касымалиев, будут рассмотрены в ближайшие дни.

Источник: Кабар