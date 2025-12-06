В Сузакском районе открылся завод по выпуску гипсокартона

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объём внутреннего валового продукта составил 1,4 трлн сомов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия завода по выпуску гипсокартона в селе Достук Сузакского района.

Глава кабмина отметил, что одним из стратегических направлений страны является индустриализация, подчеркнув, что ежегодно по республике вводится в эксплуатацию более 100 предприятий.

«По итогам 10 месяцев текущего года объём промышленного производства превысил 595 млрд сомов, показав рост на 9,8%, при этом доля строительных материалов составила 8,4%. Промышленный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, что оказывает влияние на общие макроэкономические показатели. По предварительной оценке, объём внутреннего валового продукта составил 1,4 трлн сомов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Динамичное развитие строительного сектора в республике обусловливает рост спроса на строительные материалы и приводит к необходимости увеличения производства для дальнейшего устойчивого роста отрасли.

В таких условиях открытие нового предприятия приобретает стратегическое значение», - сказал он, добавив, что на сегодняшний день зависимость рынка от импорта гипсовой продукции остаётся высокой, только за 9 месяцев 2025 года объём её импорта достиг 8,5 млн квадратных метров.

По словам Адылбека Касымалиева, ввод завода в эксплуатацию позволит сократить импортозависимость, обеспечив строительный сектор качественными отечественными материалами и создать дополнительные рабочие места в регионе.

Проектная мощность завода в год - производство гипсового порошка мощностью 60 тыс. тонн в год и производство гипсокартонных листов мощностью 10 млн м² в год. Предприятие создало 80 рабочих мест. В проект инвестировано 11,7 млн долл. США.