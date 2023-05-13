Наведение порядка или борьба со свободой слова?

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Некоторые эксперты утверждают, что закрытие "Азаттыка" – удар по свободе слова в КР. Но так ли это на самом деле?

Районный суд Бишкека недавно удовлетворил требование Минкультуры о закрытии "Радио Азаттык". Точку в данном вопросе поставят в суде второй инстанции. Если решение останется в силе, то свидетельство о регистрации у СМИ отзовут в течение месяца.

Некоторые эксперты утверждают, что закрытие "Азаттыка" – удар по свободе слова в КР. Но так ли это на самом деле?

Шанс для критики

У Кыргызстана очень мало друзей. Имеем ввиду страны, которые были бы искренне заинтересованы в нашем развитии, и не имели в отношениях с нами корыстных интересов. Некоторым странам даже выгодно, чтобы мы как можно дольше оставались бедными. Так им проще оказывать на нас давление. Поэтому через своих агентов они стараются дестабилизировать ситуацию в республике – мешают властям проводить реформы и радуются любой возможности для критики.

К таким относятся неправительственные и некоммерческие организации, филиалы западных СМИ и другие медийные ресурсы, включая соцсети. Конечно, не все они выполняют функции иноагентов. Есть НПО, которые не лезут в политику и занимаются только благотворительностью. Но такие организации – исключение из правил.

Еще в 2021-м президент одобрил поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым НКО должны раскрывать информацию о происхождении поступающих на их счета финансов. Попытка властей добиться прозрачности в деятельности НПО и НКО вызвала бурю возмущения в оппозиционных СМИ в КР и за рубежом. Оно и понятно: кому охота раскрывать свои источники финансирования? Ведь сразу будет ясно, чьи интересы защищают журналисты.

И это свобода?

"Радио Азаттык" отличилось осенью 2022-го. Во время очередного приграничного конфликта оно фактически выступило на стороне противника, разместив на своем сайте видеоматериалы с "элементами языка вражды и неподтвержденной информацией о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан". Удалять это видео "Азаттык" отказался. И вскоре по распоряжению Минкультуры его работа была приостановлена.

Значение масс-медиа в современном мире переоценить невозможно. Они участвуют в формировании общественного мнения и активно используются в информационных войнах. Уж если ты действуешь на территории определенного государства, то изволь соблюдать его законы и уважать интересы. Особенно во время таких конфликтов. Вот, почему действия "Азаттыка" так возмутительны.

Решение о закрытии данного СМИ вызвало гнев Госдепа США. "Потеря радиостанции подорвет заявленную президентом Кыргызстана приверженность свободе прессы и свободе слова", – заявили американцы. Странное у них, конечно, представление о свободе.

Терпение лопнуло

Широко известно, что "Азаттык" является местным филиалом "Радио Свобода". Эта некоммерческая организация щедро финансируется правительством США и, естественно, защищает интересы Америки. Этим и вызвано возмущение Госдепа, а вовсе не заботой о свободе слова или прессы.

Через этот ресурс и другие подконтрольные структуры Запад пытается навязать кыргызстанцам антироссийскую повестку, раздувает националистические русофобские настроения, агитирует за выход КР из ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других региональных организаций. Информация подается однобоко – плюсы нашей дружбы с Россией и членства в интеграционных объединениях замалчиваются. Ведь это американцам не выгодно. И если бы не случай с этим видео, то они бы и дальше спокойно занимались своей пропагандой.

По словам политолога Токтогула Какчекеева, "Азаттык" часто вмешивается во внутренние дела государства и публикует свои расследования в провокационном тоне. Такой подход раздражает. "Государство долго это терпело, но терпение кончилось, – говорит Токтогул Какчекеев. – Я читаю многие СМИ и вижу, как активно их используют разные (в том числе и политические) силы в своих противоборствах. СМИ публикуют все подряд. Разве что ненормативную лексику не употребляют. Это к вопросу о том, на каком уровне в Кыргызстане свобода слова".

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