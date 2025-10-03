Комплекс в Баткене вернули на баланс государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы выявлен факт незаконного вывода в частную собственность имущественного комплекса Торт-Гульской передвижной механизированной колоны (ПМК) с прилегающей территорией, расположенной в г.Баткен.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ материалов доследственной проверки, руководство АО «Торт-Куль ПМК», осознав неправомерность своих действий, добровольно передало имущественный комплекс с земельным участком общей площадью 0,63 га на баланс Департамента муниципальной собственности при мэрии г.Баткен.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков незаконно выведенных в частную собственность.