В Таласскую облбольницу на средства компании “Альянс Алтын” доставили аппарат ИВЛ

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

В рамках, выделенных акционерами ОсОО “Альянс Алтын” 16 млн сомов на профилактику и борьбу с коронавирусом в Таласскую областную объединённую больницу доставлен аппарат искусственной вентиляции легких.

Данный аппарат играет одну из важнейших задач во спасении человека больным COVID -19, во всем мире сегодня наблюдается нехватка данного аппарата из-за его высокого спроса.

Отметим, это не первая помощь компании “Алтын Альянс” для региона. Ранее в целях недопущения вспышки коронавируса, в Талас была направлена гуманитарная помощь в виде продуктов и медицинских средств, проведены ряд мероприятий по дезинфецированию территории.