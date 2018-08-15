“Альянс Алтын”: Строительно-монтажные работы на месторождении «Джеруй” ведутся на 19 различных объектах, 5 из которых уже введены в эксплуатацию

Бишкек, “Саясат.kg”. Информация о работе ОсОО “Альянс Алтын” в 1 полугодии 2018 г.

1. Общестроительные работы

С начала строительства по настоящее время строительно-монтажные работы на месторождении «Джеруй” ведутся на 19 различных объектах, 5 из которых уже введены в эксплуатацию. При этом, в первом полугодии 2018 года ОсОО «Альянс Алтын» привлекло в качестве подрядчиков 50 юридических и физических лиц, с которыми были заключены новые договора на выполнение различных строительных и геологоразведочных работ, сопровождение новых договоров в сфере охраны окружающей среды, осуществление авторского надзора, проведение экологического мониторинга качества почвы и вод, поставок техники, оборудования и мебели, пошив материалов, предоставление консалтинговых, страховых, почтовых, медицинских, охранных, кейтеринговых и клининговых услуг, ремонт техники и т.д. В числе 50 подрядчиков, привлеченных для работ на месторождении «Джеруй» в первом полугодии, 15 крупных строительных организаций и 35 юридических и физических лиц различной направленности.

Всего в первом полугодии 2018 года в ОсОО «Альянс Алтын» и подрядных организациях работали 480 работников, в том числе:

- 84 сотрудника ОсОО «Альянс Алтын», из которых 5 граждан РФ, 1 гражданин РК а остальные 78 - граждане КР (из них 35 сотрудников – выходцы из таласского региона), то есть 92,86 % работников являются гражданами КР;

- более 300 работников подрядных строительных организаций, из которых только 3 – иностранные граждане (2 - Беларуси, 1 – КНР), а остальные 297 - граждане КР, то есть 99 % работников подрядных организаций являются гражданами КР. Из них 155 работников являются местными жителями.

- дополнительно привлечено 96 местных жителей (в основном из Бекмолдинского сельского округа), которые заняты в работе по предоставлению разного рода услуг: охрана объектов, изготовление мебели, пошив материалов (постельное белье), медицинские услуги, кейтеринг (организация питания) и клининг (уборка помещений, стирка белья), поставка воды, вывоз бытовых и иных отходов, ремонт транспортных средств и другой техники и т.п. При этом, 100 % дополнительно привлеченных работников из числа местных жителей являются гражданами КР.

В первом полугодии 2018 года подрядными организациями по договорам с ОсОО «Альянс Алтын» проведены работы и освоено 4 миллиона 720 370 долларов США.

При этом, в течение первого полугодия текущего года ОсОО «Альянс Алтын» выплачено налогов и сборов в бюджет Кыргызской Республики на общую сумму 25 миллионов 364 091 сом (или 371 308 долларов США.)

Инвестиционные затраты по группам компании 1 полугодие 2018 г. Компании Таласской области 610 620 Государственные компании 113 670 Иностранные компании 737 746 Компании КР (все кроме Таласской области) 3 258 333 Итого в долларах США 4 720 370

2. Проведение праздничных и социально-значимых мероприятий.

В первом полугодии текущего года ОсОО «Альянс Алтын» совместно с местными органами власти провело в Таласской области ряд социальных и праздничных мероприятий, в числе которых:

1. Организовано поздравление с Международным женским Днем 8 марта более 230 многодетных матерей и малоимущих женщин Таласского района и Бекмолдинского сельского округа Таласского района путем организации праздничных мероприятий и вручением подарков в виде продуктовых наборов;

2. В честь праздника Нооруз:

- проведены соревнования на кубок ОсОО «Альянс Алтын» по различным видам спорта, включая национальные (кок-бору, конные скачки, волейбол среди женщин и мужчин, мини-футбол, национальная борьба, шахматы) в Бекмолдинском сельском округе,

- проведены соревнования национальной игре ордо и мини-футболу в Омуралиевском сельском округе Таласского района;

- 60-ти малообеспеченным и многодетным семьям Бекмолдинского сельского округа передано по одному мешку муки;

- Осуществлено поздравление с Днем геолога ветеранов геологической службы КР, внесших вклад в открытие и подготовку к освоению месторождения «Джеруй» в советское время;

- Проведен турнир по волейболу в с.Ак-Сай Омуралиевского сельского округа, посвященный памяти Героя апрельской революции Ж.Огомбаева;

- Принято непосредственное участие в организации и проведении праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая:



для ветеранов Таласского района в с.Чат-Базар 8 мая;



для ветеранов Таласской области в г.Талас 9 мая;

При этом, всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Таласской области, вручены денежные вознаграждения.

- В честь Дня матери проведено праздничное мероприятие и вручены подарочные продуктовые наборы более 60-ти матерям-героиням Бекмолдинского сельского округа;

- Проведен конкурс между кружками юных геологов СШ им. А.Борубаева с.Кара-Ой и СШ с.Сасык Булак Бекмолдинской сельской управы;

- В рамках объявленной Правительством КР акции по озеленению и очищению в апреле текущего года на территории Бекмолдинского сельского округа проведен субботник с участием сотрудников ОсОО «Альянс Алтын», Бекмолдинской сельской управы, местных депутатов и учащихся СШ с.Кара-Ой. Территория от кафе «Алим» до КПП-1 была очищена от мусора, а также произведена посадка около 1000 саженцев серебристого тополя и березы.

- Приобретены необходимые строительные материалы и оказано содействие в строительстве пешеходного моста через реку Чон-Чычкан для жителей Бекмолдинского сельского округа.

- Оказывалось содействие в выезде и участии спортсменов и команд Таласской области в различных спортивных соревнованиях республиканского и международного уровня, а также деятелей культуры и творческих работников – на различные конкурсы и фестивали.

Предоставление Соцпакета через Фонд «Бакубат Талас».

Кредитование жителей Таласской области под 8 % годовых по состоянию на 1 июля 2018 года:

Через АКБ «Кыргызстан» из возвратных средств по первому траншу выданы льготные кредиты 143 заемщикам Таласской области на общую сумму 34 965 000 сом, из них:

- на развитие малого и среднего бизнеса выданы кредиты 27 заемщикам на общую сумму 17 680 000 сом.

- на развитие сельского хозяйства выданы кредиты 116 заемщикам на общую сумму 17 285 000 сом.

По второму траншу через ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» выданы льготные кредиты 198 заемщикам Таласской области на общую сумму 63 644 000 сом, из них:

- на развитие малого и среднего бизнеса выданы кредиты 21 заемщику на общую сумму 35 000 000 сом;

- на развитие сельского хозяйства выданы кредиты 177 заемщикам на общую сумму 28 644 000 сом.

Реализация социальных проектов

- С начала деятельности Фонда благосостояния «Бакубат Талас» и по 1 июля 2018 года всего поступило 476 заявлений и обращений от организаций, учреждений и жителей Таласской области, из которых в I полугодии 2018 года - 189.

- В рамках оказания содействия в реализации социальных программ в Таласской области Наблюдательным советом Фонда «Бакубат Талас» в первом полугодии 2018 года проведено 4 заседания и одобрено 67 проектов на общую сумму 21 128 445 сом. Из них, в указанный период реализовано 32 проекта на общую сумму 7 655 550 сомов, остальные 35 проектов на сумму 13 472 895 сом находятся на стадии реализации.

- При этом, по второму траншу финансирования (с сентября 2017 по июль 2018 г.) одобрено и принято к реализации 92 проекта на общую сумму 28 642 424 сомов. Из них, на 1 июля 2018 г. реализовано 56 проектов на сумму 14 920 459 сомов, на стадии реализации 36 проектов на сумму 13 721 956 сомов, в том числе профинансировано 17 проектов на сумму 3 767 692 сома.

3.2.1. Данные по соцпроектам Фонда «Бакубат Талас» по направлениям:

Система образования

Всего реализовано 17 проектов на сумму 4 342 015 сомов. Произведен ремонт помещений учреждений образования, осуществлено приобретение школьного инвентаря, укрепление материально-технической базы учреждений системы образования, обеспечение участия школьников в различных республиканских мероприятиях и т.п.

По этому направлению в сфере дошкольного образования реализовано 7 проектов на общую сумму 2 689 705 сомов. Произведен ремонт зданий дошкольных учреждений, осуществлено приобретение инвентаря, пристройки к зданию детсада, строительство игровой площадки и т.п.

Система здравоохранения

Всего реализовано 8 проектов на общую сумму 2 610 600 сомов. Осуществлен ремонт зданий ФАПов и ГСВ, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, приобретение медицинских оборудований.

Центры для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего реализовано 4 проекта на общую сумму 747 450 сомов. Произведен капремонт отопительной системы, произведен ремонт и замена окон здания Детского дневного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Тан Нуру» с.Талды-Булак Талаского района, закуплены стройматериалы для завершения строительства реабилитационного центра «Тенир Колдо» для детей ДЦП, аутизмом и синдромом и другие.

Учреждения культуры

Всего одобрено 12 проектов на общую сумму 2 352 000 сомов, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ремонт помещений, пошив творческих костюмов, обеспечение участия деятелей культуры в различных творческих мероприятиях.

Физическая культура и спорт

Всего одобрен 21 проект на общую сумму 4 738 300 сомов, направленных на ремонт спортивных обьектов, приобретение спортивного инвентаря, спортивных костюмов, организацию и проведение спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов области на различных республиканских и международных соревнованиях.

Поддержка и развитие инфраструктуры

Всего одобрено 10 проектов на общую сумму 7 895 000 сомов, направленных на установку уличного освещения и центрального парка областного центра, центральных улиц с.Сулуу –Маймак, с.Бакай-Ата, с Аманбаево. К настоящему времени реализовано 7 проектов, на стадии реализации 3 проекта.

Сельское хозяйство и ирригация

Одобрено 5 проектов на общую сумму 2 395 373 сомов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей области, механизированную очистку бассейна суточного регулирования (БСР), каналов, ремонт гидросооружений.

Обеспечение населения чистой питьевой водой

Всего одобрено 4 проекта на общую сумму 824 786 сомов, из которых завершено 3 проекта. 1 проект («проведение ремонта водопроводной сети для обеспечения питьевой водой жителей села Нылды Манасского района на стадии завершения.

Система правоохранительных органов

Всего одобрено 4 проекта на общую сумму 1 439 800 сомов, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, ремонта административных зданий, приобретение технических средств.

Общественные обьединения и религиозные учреждения

Всего одобрено 3 проекта на общую сумму 493 550 сомов, направленных на укрепление материально-технической базы Общественного объединения ветеранов войны Афганистана, строительство комнат для омовения мечетей с.Бакай-Ата и г.Талас.