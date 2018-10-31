В Таласе, в честь 90-летия Ч.Айтматова компанией “Альянс Алтын” проведен турнир по мини-футболу

Бишкек, “Саясат.kg”. Кубок ОсОО “Альянс Алтын” завоевала команда, составленная из числа молодежи до 22 лет
29 октября в Омуралиевском сельском округе Таласского района ОсОО “Альянс Алтын” проведен турнир по мини-футболу, посвященный 90-летию Народного писателя Чынгыза Айтматова.
Всего в этом турнире приняло участие 10 команд, составленных из жителей всех сел этого округа различного возраста от 20 до 50 лет.
В результате интересных и напряженных баталий кубок ОсОО “Альянс Алтын” завоевала команда, составленная из числа молодежи до 22 лет. Второе место заняла команда 27-летних, а третье - ветераны в возрасте более 40 лет.
При этом, решением команд-участников турнира весь денежный призовой фонд, выделенный ОсОО “Альянс Алтын” для награждения победителя и призеров, передан семье местного жителя Тынчтыкбека Алымкулова, страдающего острой болезнью печени и нуждающегося в срочной дорогостоящей операции по ее замене в Индии.
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