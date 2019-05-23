В Кыргызстане с 15 мая проходит месячник “Наши дети - будущее планеты!”

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР

В Кыргызской Республике с 15 мая проходит месячник “Наши дети - будущее планеты!”.

В рамках месячника пройдут культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, укрепляющие семейные ценности и развивающие детско-родительские отношения.

По информации Министерства ежегодный месячник длится до 15 июня и за этот период ответственными государственными органами будут организованы показ спектаклей, концертов и иные мероприятия направленные на сохранение семейных ценностей с участием детей и их родителей. Фестивали, конкурсы детского самодеятельного творчества среди дошкольных образовательных учреждений. С привлечением родителей будут проведены конкурсы школьных сочинений на тему «Моя семья».

Также, пройдут мероприятия по проведению детско-родительского праздника для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также чествование супружеских пар, проживающих 50 и более лет.