В Кыргызстане с 15 мая проходит месячник “Наши дети - будущее планеты!”

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР
В Кыргызской Республике с 15 мая проходит месячник “Наши дети - будущее планеты!”.
В рамках месячника пройдут культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, укрепляющие семейные ценности и развивающие детско-родительские отношения.
По информации Министерства ежегодный месячник длится до 15 июня и за этот период ответственными государственными органами будут организованы показ спектаклей, концертов и иные мероприятия направленные на сохранение семейных ценностей с участием детей и их родителей. Фестивали, конкурсы детского самодеятельного творчества среди дошкольных образовательных учреждений. С привлечением родителей будут проведены конкурсы школьных сочинений на тему «Моя семья».
Также, пройдут мероприятия по проведению детско-родительского праздника для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также чествование супружеских пар, проживающих 50 и более лет.
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