МТСР КР: На одного сотрудника отдела по защите семьи и детей приходится больше 11 тыс. детей

Безопасность сотрудников отделов по защите семьи и детей порой также находится под угрозой
Бишкек, “Саясат.kg”. На сегодняшний день по различным причинам дети могут оказаться в сложной жизненной ситуации, и в этом случае, защита прав и интересов детей возлагается на государство.
Ответственными за выявление таких детей являются территориальные государственные органы власти и органы местного самоуправления совместно с районными управлениями социального развития при содействии НПО и неравнодушных граждан.
Более того, именно бдительность местных властей, соседей, педагогов, врачей позволяет своевременно выявлять детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в защите, и оказывать им государственные услуги.
В Кыргызстане в настоящее время проживает 1 млн. 300 тыс. семей, а в них – 2 млн. 336 тыс. детей. При этом в отделах по защите семьи и детей по всей стране работает всего 209 сотрудников. То есть, на каждого работника приходится более 11 тыс. детей!
Поэтому важно, чтобы граждане не закрывали глаза на происходящее рядом с ними, а своевременно обращались в милицию по телефону 102 или на детский телефон доверия 111.
Гражданская поддержка важна еще и потому, что сотрудникам отдела по защите семьи и детей РГУСР часто невозможно выявить первые признаки того, что ребенок оказался в сложной жизненной ситуации. Потому что семья может отказываться идти на контакт, не пускать в дом представителей соцзащиты.
Более того, безопасность сотрудников отделов по защите семьи и детей порой также находится под угрозой. При посещении неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни бывают случаи агрессивного поведения.
Пресс-служба МТСР
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