Милиционеры сломали руку маленькой девочке

В Нарыне сотрудники правоохранительных органов сломали руку ребенку. Об этом сегодня, на пресс-конференции в агентстве Akipress планируют рассказать родственники пострадавшей малышки.
По словам семьи Жакыповых, 10 ноября в Нарыне бойцы СОБР во главе со следователем ГСУ МВД Таалаем Акунбековым ворвались в их дом с обыском. Силовики заподозрили жильцов в причастности к терроризму и экстремизму. Обыск, как отмечают Жакыповы, был проведен в очень грубой форме. В результате пострадал малолетний ребенок. У девочки сломана рука.
На пресс-конференции выступит мама девочки Айзад Сабитахунова, дедушка пострадавшей Жакып Сабитахунов и другие родственники.
Виктория Цой
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43953&Itemid=80
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