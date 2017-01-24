Ассоль Молдокматова призывает ЖК ввести химическую кастрацию педофилов

В прошлом году химическую кастрацию педофилов узаконили в Казахстане.
Телеведущая Ассоль Молдокматова требует принять закон о химической кастрации педофилов в Кыргызстане. Соответствующую петицию она разместила на сайте Change.org.
Как говорится в тексте, к этому Молдокматову подтолкнула история о двух девочках, которых несколько лет насиловал родной отец. Дело по этому факту рассматривается в суде. 38-летнему мужчине грозит более 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Я, Ассоль Молдокматова, являясь прежде всего гражданином с активной гражданской позицией, мамой двоих сыновей, заявляю, что Кыргызстану нужны новые подходы в борьбе с детским насилием. В нашей стране отсутствуют механизмы предотвращения рецидивов среди лиц, вышедших на свободу. Государство как будто говорит: педофил отсидел 10, 15 лет, он искупил свою вину перед обществом. А что делать с тем, что даже вышедший на свободу маньяк одержим мыслью половой связи с ребенком? Просто молиться, чтобы с ребенком ничего не произошло?" - говорится в петиции.
За день под ней подписались более тысячи человек.
В прошлом году химическую кастрацию педофилов узаконили в Казахстане.
URL: http://www.vb.kg/354202
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