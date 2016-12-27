МТСР КР: 13 НПО, работающих в детьми, прошли государственную аккредитацию

На сегодняшний день с заявлением о прохождения процедуры аккредитации обратилось 25 некоммерческих организаций.
Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстане всего 13 неправительственные организации, оказывающих услуги детям, прошли аккредитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КР.
В управлении по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития уточняют, что прием заявок на аккредитацию осуществляется с 20 июня текущего года.
На сегодняшний день с заявлением о прохождения процедуры аккредитации обратилось 25 некоммерческих организаций.
После регистрации заявления экспертная группа проводит оценку предоставляемых услуг. Действующие по всей стране семь экспертных групп сформированы из числа сотрудников уполномоченных государственных органов в сфере образования, здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также представителей гражданского общества. Эксперты оценивают и определяют соответствие предоставляемых услуг Минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Итоги оценки рассматривает Комиссия по аккредитации и принимает положительное или отрицательное решение.
Все процедуры регулируются Положением об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время 13 организации прошли аккредитацию, шестерым было отказано, еще три заявления направлены на дополнительную оценку.
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