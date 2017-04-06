Эмир Сарпашев, продюсер кинокомпании "Тазар": "Моего братишку хочет принести в жертву не нынешняя власть, а те, кто мечтает вернуть старую систему"

Мы побеседовали с продюсером кинокомпании "Тазар" Эмиром Сарпашевым о семилетии революции, о возбужденном уголовном деле в отношении его младшего брата Тайырбека Сарпашева.



- Эмир мырза, в этом году исполняется 7 лет апрельским событиям. Как вы думаете, достигнуты ли цели революции?



- Думаю, постепенно цели революции достигаются. Самое главное - процесс запущен. Но старая система оказывает серьезное сопротивление достижению целей революции. Да и пяти лет мало для этого. Требуются десятки лет.



- Что дала революция Кыргызстану?



- Многое! Самое главное - мировое сообщество узнало нас с хорошей стороны!



- Не войдет ли в привычку для кыргызов совершение революций?



- Чтобы это вошло в привычку, должна сформироваться предреволюционная обстановка! Такой обстановки сейчас нет. Этого добиваются остатки старой системы. Но они коррупционеры, воры, сбежавшие из страны, мародеры. Их число, их старания не позволят создать предреволюционную обстановку.



- Тем не менее среди общественности говорят: "Возможна третья революция".



- Эту идею подают те, кого я упомянул выше. Я верю, реформы будут продвигаться. Этого они и боятся. Около десяти человек, нанятых для работы в соцсетях, не смогут совершить революцию. Короче, третьей революции не будет.

- Эмир мырза, почему-то возбудили уголовное дело в отношении вашего младшего брата Тайырбека Сарпашева. Если судьи не вынесут справедливое решение, не будете ли вы бороться за справедливость, выведя людей на улицы?



- Во-первых, мой братишка всегда работает четко. Следствие все равно докажет, что он невиновен. Его на ровном месте очерняют нанятые журналисты. Мой братишка не злоупотребляет служебным положением, он реформатор, способный привыкнуть к любому месту работы. Если будем живы, время это подтвердит.



- Допустим. Вашего братишку Тайырбека Сарпашева не взяли под стражу потому, что он сказал: "Я не сбегу. Не заболею. Буду сотрудничать со следствием"?



- Я вам сказал, что его обвиняют без причины. Дело обстоит совсем иначе. Он чист.



- А не собирается ли власть принести в жертву вашего братишку, чтобы успокоить взбудораженный народ?



- По-моему, власть не принесет в жертву. При Акаеве и Бакиеве наплевали бы на справедливость и принесли бы его в жертву. Но в нынешней власти сидит старая система. Они очерняют братишку, чтобы добиться своей цели. Но они боятся открыто выдвигать обвинения. Потому что во власти есть и честные люди. Они используют некоторых представителей СМИ, распространяют неправильную информацию, очерняют братишку, создают общественное мнение.

Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 4

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