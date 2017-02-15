Тайырбек Сарпашев заявил, что не нанимал себе адвокатов

Временно отстраненный от должности главы Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев заявил, что не нанимал адвокатов для защиты своих интересов по земельному участку в Бишкеке. Об этом он сообщил «Азаттыку».

Он напомнил, что по этому вопросу работает межведомственная рабочая комиссия.

Ранее некоторые сайты передавали, что адвокаты Сарпашева 15 февраля проведут в Бишкеке пресс-конференцию и представят доказательства его невиновности в деле по передаче арестованного имущества.

«Это недостоверная информация. Я не нанимал адвоката. Доверяю только межведомственной рабочей комиссии, которая была создана распоряжением премьер-министра», - сказал Сарпашев.

Напомним, 9 февраля Генпрокуратура направила на имя премьер-министра представление об освобождении от занимаемой должности председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.

Генпрокуратура заявляет, что Сарпашев дал письменное указание управлению ГРС об исполнении решения Межрайонного суда Бишкека по земельному участку. При этом ГРС имела уведомление прокуратуры города Бишкека об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке.

Кроме того, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

Сарпашев опровергает указанные доводы.

Источник - «Азаттык»