Вопросом Тайырбека Сарпашева займется межведомственная комиссия

Ее возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы.
Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.
В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве и Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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