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Вопросом Тайырбека Сарпашева займется межведомственная комиссия

Ее возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы.

 

Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.

 

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве и Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

 

Отдел информационного обеспечения 
аппарата правительства

 

Истчоник - http://www.vesti.kg

           
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