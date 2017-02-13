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Печать E-mail Подробности Политика 13.02.2017 10:18 Просмотров: 5 Вопросом Тайырбека Сарпашева займется межведомственная комиссия Ее возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы. Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру. В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве и Аппарата Правительства Кыргызской Республики. Отдел информационного обеспечения

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