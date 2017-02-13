Сарпашев временно сложил полномочия главы ГРС КР

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев сложил свои полномочия на время расследования комиссией его дела. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке.

«Подал заявление о временном сложении полномочий - до завершения работы межведомственной рабочей комиссии. Я не отказываюсь от ранее озвученной позиции», - сказал он.

По его словам, поданное заявление рассматривается главой правительства.

Напомним, 9 февраля Генпрокуратура направила на имя премьер-министра представление об освобождении от занимаемой должности председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.

Генпрокуратура заявляет, что Сарпашев дал письменное указание управлению ГРС об исполнении решения Межрайонного суда Бишкека по земельному участку, принадлежавшему ранее Максиму Бакиеву. При этом ГРС имела уведомление прокуратуры города Бишкека об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке.

Кроме того, на момент дачи такого указания Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

Сарпашев опровергает указанные доводы.

Источник - "Азаттык"