Землю Максима продал Сарпашев?

Рыночная цена этого земельного участка составляет 3 млн долларов.
Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев рассказал, что принадлежавший сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максиму Бакиеву земельный надел площадью более 1-го гектара продан человеку по имени Элдияр Туратбеков за 2 млн 500 тысяч сомов.
Рыночная цена этого земельного участка составляет 3 млн долларов.
Этот вопрос недавно поднял депутат Канат Исаев. Генеральная прокуратура сказала, что эта земля была выведена из-под ареста в 2014 году, но данный вопрос вскрылся только в прошлом году. Дополнено, если это дело еще дальше уточнится, тогда необходимо возбудить уголовное дело на судью межрайонного суда. Ну а член депутатской комиссии, расследующей указанное дело, Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что в продаже земли Максима напрямую замешана Государственная регистрационная служба. Можем сказать, что эти его слова адресованы председателю ГРС Сарпашеву. Время покажет, чист в этом деле или вылезут грязные дела Сарпашева, всегда выскакивающего сухим из воды.
Источник: газета «Багыт.kg» №37 от 01.02.2017/стр.3
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