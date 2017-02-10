Почему «РАЖ» просит отставки главы ГРС

На прошлой неделе депутаты фракции «Республика — Ата Журт» обвинили Тайырбека Сарпашева в том, что он незаконно переоформил бакиевский участок, находящийся под арестом, и потребовали отставки председателя Государственной регистрационной службы (ГРС).



“Наехал” на главу ГРС лидер “РАЖ” Омурбек Бабанов, сообщивший, что Сарпашев дал письменное указание о снятии наложенного прокуратурой ареста с расположенного по адресу ул. Скрябина, № 45 и 45а участка, принадлежащего, согласно данным Генпрокуратуры, Максиму Бакиеву. Это, по мнению Бабанова, полностью лишает председателя ГРС народного доверия.



— Он разрешил переоформление участка, несмотря на запрет Бишкекского горсуда. Как мы можем такому руководителю доверить список избирателей?! — задался риторическим вопросом глава фракции.



Сарпашев в ответ на обвинения заявил, что процедура переоформления была законной. Бишкекский госрегистр зарегистрировал права собственности ОсОО “Глобал Эдвертайзенг” (Global Advertising) 19 декабря 2016 года. Действовало ведомство на основании решения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года.



Поступить иначе в ГРС якобы не могли, поскольку неисполнение решения суда, согласно УК КР, уголовно наказуемое деяние. А документы об отмене судебного постановления, по словам Тайырбека Сарпашева, поступили слишком поздно.



— Решение Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года, отменяющее решение Межрайонного суда, было предоставлено в Бишкекский госрегистр только 28 декабря — спустя 59 дней после регистрации — вместе с определением кассационной инстанции городского суда от 27 декабря о наложении ареста, — утверждает глава регистрационной службы.



Чем была вызвана задержка, неясно, но, выразил надежду Сарпашев, следствие во всем разберется.



Будем надеяться, что так и случится, поскольку речь идет об очень дорогой земле. В 2013 году, к примеру, участки на улице Скрябина площадью 1,28 га уже пытались продать под строительство нескольких многоэтажных домов. За них просили 2,5 миллиона долларов (!). Соответствующее предложение было размещено на одном из сайтов Кырнета.



Кстати, прежде чем попасть в зону внимания кронпринца и его команды, участок был государственной собственностью. Он находился на балансе производственно–строительной коммерческой фирмы “Сергек”, созданной при “Кыргызтелекоме”.



Затем в мае 2007 года эту территорию всего за 5 миллионов сомов выкупило ОсОО “Глобал Эдвертайзенг”. Гендиректор компании–покупателя Марат Ахматов входил в окружение Бакиева. В декабре того же года последовала новая сделка по купле–продаже, и земля перешла во владение ОсОО “ЭлитДомСтрой”. Среди учредителей этого ОсОО Ульяна Пак, также приближенная Максима, и Сергей Бондаренко, работавший водителем в офисе Бакиева.



После апрельской революции Пак подалась в бега, а все числившееся за ней имущество было арестовано.



Тем не менее в 2011–м, когда ситуация в стране более или менее стабилизировалась, за участки на Скрябина началась борьба. В нее вступили бакиевец Марат Ахматов, подписавший с Ульяной Пак соглашение о добровольном расторжении заключенного ранее договора купли–продажи, и бывший сотрудник Эльдар Мадылбеков — сын депутата ЖК V созыва из фракции “Ата Мекен” Туратбека Мадылбекова. (Позже его судили по громкому уголовному делу о захвате и незаконной продаже здания на улице Киевской, 74.)



Оба претендента, инициируя судебные иски через подставных лиц и используя подложные документы, пытались, по сути, увести эти земельные участки от конфискации. Однако вмешалась прокуратура, и недвижимость вроде как удалось сохранить в зоне государственных интересов вплоть до декабря 2016 года, когда ГРС провела перерегистрацию участка, вернув “Глобал Эдвертайзенг” право на бакиевское имущество.

тройной кетсин



Впрочем, Омурбек Бабанов неоригинален.



На самом деле это уже третья попытка парламентариев лишить Тайырбека Сарпашева портфеля.



Первый подобный прецедент уже случался в декабре 2012 года, когда на пленарном заседании ЖК арнамысовец Турсунбай Бакир уулу требовал привлечь к ответственности чиновников за проблемы с газоснабжением и освободить от должности вице–премьера Сарпашева, курирующего энергетический сектор.



В феврале 2015 года Тайырбек Сарпашев снова впал в немилость депутатов: Исмаил Исаков и Максат Сабиров возмутились высказыванием вице–премьера насчет Кара–Суйского и Араванского районов. Он сравнил эти административные субъекты с украинскими городами Донецком и Луганском и заявил, что разница между ними небольшая. Этот пассаж парламентарии сочли недопустимой политической ошибкой и потребовали “крови” Сарпашева. Однако тогда ему удалось усидеть “на коне”. Получится ли сейчас?

Александра ВАСИЛЬКОВА.

Источник - "Вечерний Бишкек"