Иманкадыр Рысалиев, эксперт: “Митинг требует посадить Раима! Это что? Это какое-то ноу-хау кыргызской демократии?”

Бишкек, “Саясат.kg”. Интервью с политологом, экспертом Иманкадыром Рысалиевым о ситуации в стране.
- Мы хотели бы задать вопросы относительно расследования редакции “Азаттык” по выводу 700 миллионов долларов, убийство Саймаити и о скандале вокруг Раима миллиона?
- Что конкретно вас интересует?
- Как вы относитесь к этому скандалу?
- Вы правильно сказали, как к скандалу, но к скандалу уже политического уровня…
- Почему политического уровня?
- Потому что преследуются политические цели, и организаторы этого политического скандала добились своих целей… Все только об этом и говорят и это имеет большой резонанс в обществе…
- О каких политических целях Вы говорите?
- Их много… Но главная цель - не Раим, главная цель - раскачать политическую ситуацию, дестабилизировать политическую стабильность… и дальше больше, а там и до парламентских выборов рукой подать…
- Вы уверены, что редакция “Азаттык” преследует политические цели?
- Дело не в редакции “Азаттык”, дело в их хозяевах… а кто платит, тот и заказывает музыку, подбирает ноты и назначает исполнителей… Или Вы всерьез думаете, что бишкекская редакция “Азаттык” в состоянии провести такое масштабное международное расследование… Не забывайте, что “Азаттык” это всего лишь филиал мировой информационной паутины Радио Свобода, которая развалила СССР, была активным игроком двух революций в Кыргызстане 2005 и 2010 годов. И я в те годы был одним из активных ее слушателей.
- Хорошо, но Вы сами то верите в материалы расследования?
- Во что верить-то? В то, что убили Саймаити? Это факт. В то, что это организовал Раим? В простонародье говорят – это еще бабка надвое сказала. Лепить из того, что кто-то с кем-то был знаком – организатора убийства – это информационная война, но я поддерживаю, что генпрокуратура начала расследование. Надо вытащить все факты из всей этой шелухи и потом делать выводы. Не реагировать на озвученные материалы расследования никак нельзя. Заслуга редакции “Азаттык”, что они вынудили власти как-то шевелиться…
- Как Вы относитесь к митингу с требованием посадить Раима?
- Вы своим вопросом сами же и ответили на вопрос. Ключевые слова: митинг требует посадить Раима. Маевский тоже требовал посадить Текебаева, так он хоть показания давал, документы показывал… а здесь митинг требует посадить Раима! Это что? Это какое-то ноу-хау кыргызской демократии. Я бы посоветовал организаторам митинга, когда в следующий раз будут организовывать митинг пожалуйста, думайте трезвой головой, а не воспаленным воображением… а то как-то обидно за тех молодых ребят, которые скандируют посадить и баста! Надо сначала официально расследовать, провести суд, а потом решать, надо сажать или не надо. До 1937 года конечно дело не дошло, там три человека за пять минут приговаривали к расстрелу, но если это ноу хау кыргызской демократии организаторы митинга будут и дальше раскручивать по такой логике, то это закончится судом Линча, то есть будет примитивный самосуд! И тогда Кыргызстан моментально превратиться в Афганистан, Ливию, Судан, Сирию, в страну полевых командиров. Вряд ли пользователи соц. сетей и любители флэш-мобов жаждут такой перспективы для нашей страны.
- Как Вы думаете, чем закончится этот политический скандал?
- Всякое начало имеет конец… До выборов в парламент в октябре 2020 года это политическое шоу вряд ли закончится… а после оглашения результатов парламентских выборов, оно растает как весенний снег… Однозначно, “Азаттыку” – респект, уважение, что подняли тему коррупции на таможне, там надо все решать кардинально, по фактам телефонных угроз без всяких разговоров прокуратура и правоохранители должны найти кто угрожал и дать всем озвученным фактам правовую оценку и делать это прозрачно под приглядом общественности. И мы все должны сказать спасибо журналистам, что они не молчат и заставляют правоохранителей реагировать не как им выгодно, а как надо общественности.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!