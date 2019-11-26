Иманкадыр Рысалиев, эксперт: “Митинг требует посадить Раима! Это что? Это какое-то ноу-хау кыргызской демократии?”

Бишкек, “Саясат.kg”. Интервью с политологом, экспертом Иманкадыром Рысалиевым о ситуации в стране.

- Мы хотели бы задать вопросы относительно расследования редакции “Азаттык” по выводу 700 миллионов долларов, убийство Саймаити и о скандале вокруг Раима миллиона?

- Что конкретно вас интересует?

- Как вы относитесь к этому скандалу?

- Вы правильно сказали, как к скандалу, но к скандалу уже политического уровня…

- Почему политического уровня?

- Потому что преследуются политические цели, и организаторы этого политического скандала добились своих целей… Все только об этом и говорят и это имеет большой резонанс в обществе…

- О каких политических целях Вы говорите?

- Их много… Но главная цель - не Раим, главная цель - раскачать политическую ситуацию, дестабилизировать политическую стабильность… и дальше больше, а там и до парламентских выборов рукой подать…

- Вы уверены, что редакция “Азаттык” преследует политические цели?

- Дело не в редакции “Азаттык”, дело в их хозяевах… а кто платит, тот и заказывает музыку, подбирает ноты и назначает исполнителей… Или Вы всерьез думаете, что бишкекская редакция “Азаттык” в состоянии провести такое масштабное международное расследование… Не забывайте, что “Азаттык” это всего лишь филиал мировой информационной паутины Радио Свобода, которая развалила СССР, была активным игроком двух революций в Кыргызстане 2005 и 2010 годов. И я в те годы был одним из активных ее слушателей.

- Хорошо, но Вы сами то верите в материалы расследования?

- Во что верить-то? В то, что убили Саймаити? Это факт. В то, что это организовал Раим? В простонародье говорят – это еще бабка надвое сказала. Лепить из того, что кто-то с кем-то был знаком – организатора убийства – это информационная война, но я поддерживаю, что генпрокуратура начала расследование. Надо вытащить все факты из всей этой шелухи и потом делать выводы. Не реагировать на озвученные материалы расследования никак нельзя. Заслуга редакции “Азаттык”, что они вынудили власти как-то шевелиться…

- Как Вы относитесь к митингу с требованием посадить Раима?

- Вы своим вопросом сами же и ответили на вопрос. Ключевые слова: митинг требует посадить Раима. Маевский тоже требовал посадить Текебаева, так он хоть показания давал, документы показывал… а здесь митинг требует посадить Раима! Это что? Это какое-то ноу-хау кыргызской демократии. Я бы посоветовал организаторам митинга, когда в следующий раз будут организовывать митинг пожалуйста, думайте трезвой головой, а не воспаленным воображением… а то как-то обидно за тех молодых ребят, которые скандируют посадить и баста! Надо сначала официально расследовать, провести суд, а потом решать, надо сажать или не надо. До 1937 года конечно дело не дошло, там три человека за пять минут приговаривали к расстрелу, но если это ноу хау кыргызской демократии организаторы митинга будут и дальше раскручивать по такой логике, то это закончится судом Линча, то есть будет примитивный самосуд! И тогда Кыргызстан моментально превратиться в Афганистан, Ливию, Судан, Сирию, в страну полевых командиров. Вряд ли пользователи соц. сетей и любители флэш-мобов жаждут такой перспективы для нашей страны.

- Как Вы думаете, чем закончится этот политический скандал?

- Всякое начало имеет конец… До выборов в парламент в октябре 2020 года это политическое шоу вряд ли закончится… а после оглашения результатов парламентских выборов, оно растает как весенний снег… Однозначно, “Азаттыку” – респект, уважение, что подняли тему коррупции на таможне, там надо все решать кардинально, по фактам телефонных угроз без всяких разговоров прокуратура и правоохранители должны найти кто угрожал и дать всем озвученным фактам правовую оценку и делать это прозрачно под приглядом общественности. И мы все должны сказать спасибо журналистам, что они не молчат и заставляют правоохранителей реагировать не как им выгодно, а как надо общественности.