Открытое письмо гражданину Сартбаеву, главному редактору газеты “Азия Ньюс”

И.Рысалиев: Я не буду судиться с журналистом Сартбаевым, я буду судиться с клеветником и бизнесменом Сартбаевым
Хочу сказать тебе, что ты нечестный человек… Это говорю тебе я, Рысалиев Иманкадыр Зарлыкович, про которого ты начал писать всякие грязные инсинуации и поливать меня грязью в своей газете.
Хочу предупредить тебя официально и открыто, что в отличие от других твоих несчастных жертв клеветы, поклепа и травли, я умею защищаться, и ты прекрасно об этом знаешь. Ты прекрасно знаешь, что я знаю, как ты находишь своих жертв поклепа и как ты делаешь свой бизнес… Как ты зарабатываешь на свою безбедную жизнь…
У меня нет желания, привычки и времени с тобой судиться… Ты прав, я всегда был занят аналитической работой, у меня большой опыт государственной работы, и сегодня я сотрудничаю с международными организациями и много работаю на будущее Кыргызстана.
Хочу открыто и официально предупредить тебя, что я буду терпеливо собирать все твои клеветнические статейки про меня и в один прекрасный день, когда терпение мое лопнет, я подам на тебя в суд за клевету и за каждую твою клеветническую статейку про меня потребую материальную компенсацию в 777 тысяч сомов, и, если выиграю суд, я перешлю эти деньги на нужды больных детей. Две клеветнические статейки юристы уже изучили и там действительно полная клевета. Еще ты вынудил меня изучить закон о СМИ и все истории судебных тяжб с журналистами. Это действительно неблагодарное дело. Поэтому подчеркиваю, я не буду судиться с журналистом Сартбаевым, я буду судиться с клеветником и бизнесменом Сартбаевым, если он будет продолжать свой клеветнический бизнес.
Данное открытое письмо прошу судебные органы и журналистское сообщество считать моим первым официальным действием в борьбе с клеветниками бизнесменами, эксплуатирующими свободу слова и прикрывающихся журналистским именем…
P.S. Настоящим уводемляю, что в качестве первого досудебного разбирательства, намерен передать клеветнические материалы газеты в отношении меня в общественную комиссию по журналистской этике Шамарала Майчиева.
Иманкадыр Рысалиев
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