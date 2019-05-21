Запущен механизм на “самоликвидацию”, “спусковой курок” нажало само правительство

Бишкек, “Саясат.kg”. “Тем дальше в лес, тем больше поломанных дров”.

Экс-президенты с постоянством заявляли о том, что все экономические и социальные проблемы и их решения политизируются отдельными политиками и дестабилизируют общественную обстановку “некие третьи” силы.

Все 30 премьер-министров и состав членов правительства всегда получали мандат доверия и “карт бланш” от президентов КР и от ЖК КР всех созывов. И от успешности деятельности кабинета министров зависели сроки пребывания на политической арене премьер-министров.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков 11 апреля 2019 г. выступил в ЖК КР с речью, о проделанной работе за прошедший период. Глава государства отметил, что прошлый год был годом больших изменений и успехов и скоро о достижениях отчитается перед парламентом премьер-министр КР. Это заявление президента КР, что он доволен работой правительства, наверное, сыграло основную роль в оценке отчета кабинета министров в ЖК КР.

Парламент 25 апреля 2019 г. на пленарном заседании, признал отчет о деятельности Правительства КР за 2018 г. удовлетворительным. Это постановление ЖК КР поддержали 100 (сто) депутатов, против проголосовал 1 (один) парламентарий.

Последние три месяца для кабинета министров оказались напряженными и проверочными, по реагированию и принятия неотложных мер и решений, особо важных политических, социальных и общественно значимых проблем и задач. Полностью не решены вопросы по демаркации и делимитации линий государственных границ с Таджикистаном и Узбекистаном. На этих сопредельных территориях происходят локальные стычки местных населений. 13-14 марта 2019 г. произошли конфликты между жителями приграничного села Аксай Баткенской области и села Мехнатабад таджикского анклава Ворух. Есть погибшие с таджикской стороны и раненые с кыргызской стороны.

Многокилометровые очереди большегрузных машин, на пропускных пунктах на границе с Казахстаном. Руководством РФ приняты решения об ограничении денежных переводов трудовых мигрантов из Кыргызстана и усиления таможенного и пограничного контроля на границах Казахстана и России, поступающих грузов КР. Эти меры приняты в целях по противодействию легализации преступных доходов и сокращению ввоза контрабандного товара и реэкспорта товаров народного потребления из Китая, через таможенные и пограничные службы Кыргызстана. Руководители соответствующих организаций РФ и РК неоднократно, заявляли о больших разницах учета грузов, между КНР и КР.

Руководители правительства и его члены, до конца защищали интересы компании “ЮрАзия”, по геологоразведке и разработки уранового месторождения “Таш-Булак” с первичным обогащением урана, на стыке Ыссык-Кольской и Нарынской областей. Благодаря, активным действиям жителей г.Балыкчи и близлежащих айыльных окмоту, ЖК КР принял постановление о запрете проведения геологоразведочных работ на урановых месторождениях. Окончательное решение о запрещении производства урана, принял президент КР.

В Кыргызстане продолжается скандал, связанный с тендером на изготовление бланков Е-паспортов. Ранее литовская компания «Гарсу Пасаулис», выигравшая этот тендер, известила правительство Кыргызстана, что обратится в международный арбитражный суд. В правительстве заявили, что намерены мирным путем урегулировать данный вопрос. Кроме того, в связи со скандалом было озвучено имя председателя Государственного комитета национальной безопасности Идриса Кадыркулова, связи с чем он был вынужден уйти в отставку. Отставка главы ГКНБ, свидетельствует об колоссальных масштабах и об огромном заинтересованности, высокопоставленных чиновников в “распиле и захвате” незаконных финансовых потоков, народных денежных средств.

17 апреля 2019 г. генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов в ЖК КР отчитываясь о проделанной работе за 2018 г. заявил, что 14 января этого года генпрокуратура возобновила уголовное дело, по авиакатастрофе в “Дача-Су”. 16 января 2017 г. создана правительственная комиссия, для изучения причин крушения грузового самолета Boeing-747, в поселке “Дача-Су”. Председателем комиссии был назначен первый вице-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев, а заместителем министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

Очередной международный резонансный скандал разразился, связанный с дочерней компании ОАО “Кыргызтелеком”- ОсОО “КТ Мобайл”. 15 мая 2019 г. на заседании ЖК КР многие депутаты подняли вопрос изучения деятельности компании “КТ Мобайл”. 15 мая 2019 г. пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил, что “Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации “Открытое правительство” Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако, о том его сын Эрназар является заместителем директора компании “КТ Мобайл”, Мухаммедкалыю Абулгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность”.

16 мая 2019 г. в парламенте создана депутатская комиссия, по рассмотрению работы национального оператора связи ОАО “Кыргызтелеком ”. Из 13 членов комиссии, четверо значатся уроженцами Нарынской области, из которых двое являются лидерами фракций в ЖК КР. И при вынесении решения итогов работы комиссии, не сыграет ли родоплеменные связи и региональные, узкие интересы?

17 мая 2019 г. пресс-служба правительства сделала заявление: “Что касается сообщений о родственных и даже “клане” премьер-министра, то ни один из них не подтверждается и не подтвердится, потому что не имеют под собой никаких оснований. Трудно представить, что в такое непростое время для страны, когда перед правительством стоят важнейшие задачи, премьер-министр был бы занят трудоустройством своих близких. Это чушь”. Эти заявления и сообщения главной “говорильни”, главного исполнительного органа, которые явно противоречат друг другу в течении 2-х дней- набор слов и явная ложь, которые граничат с крайним цинизмом и в введении глубокого заблуждения. Своими действиями “отдел информационного обеспечения аппарата кабмина”, “издевается” над нашим разумом и “насилует” наше аналитическое мышление.

18 мая 2019 г. премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев обратился к главе программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, послу Пьер фон Арксу и рекомендовал процесс отзыва с занимаемой должности руководителя секретариата Национального форума “Открытое правительство” Иманкадыра Рысалиева, в связи резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него”.

19 мая глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке согласился с решением главы правительства. Грациозно танцующий “бажарик” почесал свою “репу”, а затем причесал “репу” мужу балдызки. Президент КР на всех торжественных мероприятиях и во встречах с жителями регионов, твердо заявляет о беспощадной борьбе с семейно-клановым правлением. Региональное, родственное, “муж барановое” хозяйствование целой экономики, приведет стагнации и регрессу целого государства.

Когда, внутренние органы поражены раковой опухолью, а отдельные из них оторвались от своих мест, то незачем пить “боржоми”.

Исполнительная власть, которая действует по принципу “постфактум”, и не способная функционировать на опережение, на профилактику и по принятия оперативных решений злободневных и особо важных, стратегических проблем и задач, то должна уйти в отставку по собственному желанию.

Последуют ли руководители и члены правительства примеру “добровольной” отставки главы ГКНБ КР или Вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который подал в отставку из-за разгоревшегося скандала, публикаций фрагментов видеозаписи его встречи с якобы россиянкой? “Тем дальше в лес, тем больше поломанных дров”. Или, “надо уйти на 5 лет раньше, чем 5 минут позже”.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.