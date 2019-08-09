Омурбек Бабанов в Кыргызстане будет задержан

Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов будет задержан в Кыргызстане.
Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.
Напомним, экс-депутат Омурбек Бабанов прилетит сегодня в Бишкек в 14.40 часов. В данный момент он уже сидит в самолете.
Ранее ГКНБ сообщал, что в случае возвращения Омурбека Бабанова на Родину он будет привлечен к ответственности в рамках закона.
По данным ведомства, госкомитет нацбезопасности КР расследует два уголовных дела, связанных с Бабановым.
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