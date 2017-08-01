За сколько Бабанов подкупил языковую комиссию?

В 2015 году самое большое число голосов за Камчыбека Ташиева дали Ош и Джалал-Абад. В Таласе Бабанов получил всего 16 тысяч голосов.



"Не особо знающий кыргызский язык Омурбек Бабанов заставил нас разинуть рты от удивления, набрав на экзамене по государственному языку высший балл. Не прошло много времени, как мы узнали подноготную этого дела. Оказывается, Омурбек Бабанов решил в качестве контраргумента слухам о его курдском происхождение выставить себя чистокровным кыргызом, поэтому дал членам комиссии деньги в большой сумме и набрал высший балл. Как оказалось, он загодя получил ответы на вопросы экзамена, заранее подготовился. Было все обговорено, как получить бумаги, на какое место поставить, какую надо взять. Это же позор, подкупать за счёт своих богатств! Об этом рассказали его же приближенные. Оказывается, всё это организовал его помощник Кубат Болотканов. Да и сами представьте, краснобай Бакир уулу и другие набрали меньше баллов, а "чала кыргыз" (в значении "полукровка" – перев.) Бабанов, получивший русское воспитание, получил высший балл!



Теперь же посещающих его банк клиентов принуждают подписываться за него, говоря: "Поставьте свою подпись в пользу Бабанова, потом получите свои деньги". Об этом неоднократно писали возмущенные люди, которые посещали этот банк. Таким популистский методом он собирается собрать 1 000 000 подписей. Но вопрос в том, получит ли он на выборах 1 000 000 голосов.



В 2010 году его партия набрала больше всего голосов в Оше и Джалал-Абаде, а в своем родном Таласе он набрал всего 13 тысяч голосов, потому что на то время в "Республике" были Алтынбек Сулайманов, Бакыт Торобаев.



В 2015 году самое большое число голосов за Камчыбека Ташиева дали Ош и Джалал-Абад. В Таласе Бабанов получил всего 16 тысяч голосов.



Теперь сторонники Ташиева в Оше и Джалал-Абаде, задетые тем, что Бабанов его "кинул", говорят, что не будут за него голосовать.



Сейчас он ищет очередную жертву, с которой можно объединиться. В этот раз, по всей видимости, цель обманщика Бабанова потерпит крах. Никому не хочется становиться очередной жертвой".



Источник: argument.kg

http://www.gezitter.org/ushaktar/62007/